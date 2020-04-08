Итальянский Vogue впервые вышел с пустой обложкой

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Новый выпуск итальянского модного журнала Vogue, впервые за всю история издания, выйдет с пустой обложкой, без анонсов и фотографии. Об этом сообщил на своем аккаунте в Instagram главный редактор глянца Эмануэле Фарнетти.
Апрельский выпуск журнала удивит читателей, ведь впервые на обложке будет только название глянца и больше ничего. Но в таком решении редакции есть очень глубокий посыл. По словам редактора, белый цвет символизирует возрождение, свет после тьмы. А еще этот цвет формы медицинских работников, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасти других.
Также этот цвет для тех, кто заполняет время и пространство новыми идеями, мыслями, историями, строками стихов, музыкой и заботой о других. "Белый — это не цвет проигравших, а чистый титульный лист истории, которая скоро начнется", - говорится в сообщении.
Итальянский Vogue решил так отреагировать на пандемию коронавируса и поддержать жителей в это непростое время.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что обложку итальянского Vogue украсила модель, которой не существует
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