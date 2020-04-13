Как лучше носить мужские сапоги: несколько важных советов

В свое время сапоги были главной мужской обувью. В наши ж дни сапоги являются скорее женской обувью. Мужчины значительно чаще предпочитают ботинки, туфли или кроссовки. Но это вовсе не значит, что мужчины не могут носить сапоги. Сегодня мы расскажем, какие сапоги и в какой ситуации будут вполне уместны на мужских ногах.

Угги



Мягкие сапоги из овчины стали настоящим хитом пару лет назад и до сих пор не выходят из моды. Их можно носить с узкими джинсами, заправленными внутрь. Но помни, что угги – обувь для отдыха, прогулки и других неофициальных ситуаций.

Спортивные сапоги



Для некоторых видов спорта предназначены специальные сапоги, например, для верховой езды, зимних видов спорта, езды на спортивных мотоциклах и так далее. Эта обувь – не для повседневной носки.

Зимние сапоги

Сейчас мужские сапоги – в основном зимние, утепленные, часто с меховой подкладкой. Обычная высота – от щиколотки до середины голени. Чаще всего оснащены застежкой-молнией или шнурками. Плюсы этой обуви – лучший вариант обогрева ног в сильные морозы. Надевать сапоги в зависимости от модели и стиля можно как с джинсами, так и с деловым костюмом (но не заправляй в них брюки!).

Сапоги ковбоя

Этот вид обуви придумали на Диком Западе сами ковбои, тщательно продумав каждую деталь. Эти сапоги стали символом американской культуры. Они эффектно выглядят, но ситуации, в которых их стоит надевать, довольно ограничены. Они уместны на фестивалях, на различных тематических тусовках. Для повседневной жизни эта обувь не совсем подходит.

Теперь ты знаешь, как можно выглядеть модно благодаря удачно подобранным сапогам. Также издание "Комментарии" расскажет о самых модных мужских прическах.

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