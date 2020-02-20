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Если хочешь быть стильным: самые популярные мужские прически

Пять самых модных мужских причесок, некоторые из которых пришли к нам еще с середины прошлого века

сегодня, 14:53
Автор:

• Зинченко Павел

Если хочешь быть стильным: самые популярные мужские прически

Если вы хотите обзавестись модной стрижкой, то следует обратится к специалисту, который знает в этом толк. Еще не известно, что вы начнете вытворять со своей прической, если станете эксперементировать сами.

А чтобы лучше объяснить, что вам нужно, предлагаем ознакомится с пять самыми модными мужскими прическами, которые уже выдержали испытание временем.

Crew Cut

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Универсальная стрижка, которая очень идет мужчинам всех возрастов, профессий и статусов. Не требует никакой укладки, достаточно высушить феном и расчесать. Относительно короткие волосы по бокам понемногу удлиняются кверху, а также создают иллюзию густоты на макушке при тонких волосах. 

Buzz Cut

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Эта прическа очень популярна у военных, поскольку проста в уходе и ассоциируется с мужественностью. Длина достигается легко - машинкой, а волосы выглядят аккуратно, укладка не требуется.  Buzz Cut хорошо сочетается с легкой небритостью и стойко ассоциируется со спортом. 

Side Part

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Стиль этой стрижки был повзаимствован в 50-х годах, создавая интеллигентный, ухоженный и деловой вид.  Сверху волосы длиннее, чем по бокам. Главная цель укладки - обеспечить аристократичность образа. Хороша для густых волос, поскольку позволяет придать им более ухоженный вид. 

Tousled 

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Намеренная неряшливость образа также имеет свой круг поклонников.  Хорошо смотрится на средней длине волос, а гармоничность достигается с помощью небрежной укладки. 

Long Round Layered

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А эта прическа идеальна для мужчин с густыми и вьющимися волосами. Нужно как следует поработать ножницами, чтобы придать такой формы. Зачесывание волос назад создает дополнительный объем. Такая прическа популярна среди серферов, которым зачастую не хватает времени на уход за волосами. 

Осталось только выбрать ту прическу, которая понравилась вам больше всего и воплощать свой замысел в жизнь. А издание "Комментарии" расскажет, как держать себя в форме каждый день.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/1147487-strizhka-goda-7-privlekatelnykh-prichesok-dlya-stilnykh-muzhchin
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