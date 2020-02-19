Упражнения, которые можно без особых усилий выполнять на протяжении дня

У некоторых мужчин нет времени на регулярные тренировки. Другие не желают сильно тратится на них. А кому-то просто лень ездить в зал. Но быть подтянутыми и красивыми хотят все.

Ничто не заменит хорошей и напряженной тренировки. Но если вы тверды в своем намерении обходить спортзал стороной, мы расскажем вам, как можно подтянуть пресс и укрепить мышцы с помощью нехитрых приемов, которые вы можете делать без особого напряга на протяжении дня.



Ходи на цыпочках

Пока занимаешься своими домашними делами, ходи на цыпочках. Так можно прокачать икроножные мышцы, ведь по дому мы иногда "наматываем" по несколько километров. А если в дому два этажа и есть ступеньки - то это еще круче! Конечно, можно и на работе ходить на цыпочках, но тогда устанешь объяснять коллегам зачем и почему ты это делаешь. А не стоит раскрывать конкурентам секрет твоих прокачанных икр.

Напрягай пресс на лестнице

Пока ходишь по ступенькам, то выполняешь множество движений, за счёт чего удается накачать сразу целую группу мускулов. Например, пресс, который тоже задействован в этом процессе. В частности при спуске по лестнице. Так что держись подальше от лифта, если хочешь тренировать мышцы вне зала. Особенно если речь идет о ногах, сердце и прессе.

Расслабь плечи

Во время ходьбы старайся расслабить верхний плечевой пояс, но напрягать нижний, чтобы создать нагрузку на тот же пресс. Эта хитрость позволит не зажимать сосуды и нормализовать кровообращение, а за счёт расслабления верхней части туловища к вечеру не будет болеть шея.

Делай широкие шаги

Чем дольше удерживать ногу на весу, тем лучше будут проработаны мышцы бедра. Широкий шаг создаёт нагрузку по принципу растяжки. При этом икроножные мышцы будут сокращаться с большей амплитудой.

Держи бумаги внизу и подальше

Самые важные бумаги и предметы держи подальше от своего рабочего места. Секрет в том, что так тебе придется встать и сделать несколько приседаний или наклонов, прежде, чем удастся взять необходимое. А, как известно, приседания способствуют улучшению кровообращения в органах таза и ногах.

Теперь, даже если у вас нет времени или денег на зал, вы сможете, используя эти маленькие хитрости, чтобы всегда оставать в тонусе. Как и в случае со стандартными тренировками, тут главное не лениться. А издание "Комментарии" расскажет о пяти самых крутых боевых искусствах.



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