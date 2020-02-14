Топ-5 боевых искусств для настоящих воинов

Мужчина должен уметь постоять за себя и защитить своих близких или возлюбленную. А для этого нужно тренироваться. Долго и регулярно. Постоянные тренировки укрепят тело, помогут обрести уверенность в себе и научат многим полезным приемам.

Но кругом слишком много бойцовских клубов и спортивных секций, которые будут завлекать вас в свои ряды. Очень важно выбрать, что подходит именно вам, а также не напороться на откровенных мошенников, которые научат вас "боевому искусству предков" которое никак не сможет помочь против банды гопников. Вот и поговорим о том, куда следует податься, если вы решили стать хорошим бойцом.

Кекусинкай карате

Этот вид единоборств основал Масуатцу Ояма шестьдесят лет назад. Именно это карате прозвали "карате для миллионов". Он считается наиболее сложным и жестким видом, поскольку поединки проводятся в полный контакт без защитной экипировки. Единственное, что запрещено - удар в голову руками. А все остальное - пожалуйста.

Кикбоксинг

Это единоборство не нуждается в лишней рекламе. Никаких поясов, данов и прочего. Зато удары ногами и руками в полную силу, тренировка в спарингах и отработка ударов на груше, делают этот вид спорта очень эффективным, когда речь идет о самозащите. Где то через 12 месяцев постоянных тренировок, вы сможете оценить результат и поймете, что не зря потели в зале.

Джиу-джитсу

В данном списке джиу-джитсу наиболее древнее боевое искусство. Ему более 400 лет. В отличии от первых двух видов единоборств, в основу джиу-джитсу положена не ударная техника, а заломы, броски, удушения и болевые приемы. Для освоения основ джиу-джитсу понадобится минимум 10 месяцев. И поверьте, оно стоит того, ведь по статистике около 70% всех драк заканчиваются именно в борьбе на земле.

Тайский бокс

Очень зрелищный и полно контактный вид спорта. Главным преимуществом являются очень мощные удары локтями и коленями, которые запрещены в большинстве видов спорта. Один мощный удар может отправить в нокаут любого нападающего. Да и уверенность в себе гарантируется.

Крав-мага

Относительно новый вид боевого искусства, который разработали в Армии обороны Израиля. Никакой философии, только реальная жизнь. Крав-мага — израильская борьба в которой все продумано и максимально логично. В первую очередь акцент направлен на противодействие вооруженному нападению на вас и применении подручных средств. Крав-мага, при постоянных тренировках, считается не только очень эффективным единоборством, но и довольно быстро позволяет освоить азы самообороны.

Теперь вы знаете, что искать, если хотите научится постоять за себя. Что б вы не выбрали, будьте дисциплинированны и настойчивы. Тренировки по единоборствам - это всегда сложно. Но чего только не сделаешь ради безопасности себя и близких. И если вы уже настроились решительно, то издание "Комментарии" расскажет о пяти уважительных причинах пропустить тренировку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!