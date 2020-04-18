Карты и скакалка: Louis Vuitton выпустили карантинную коллекцию

Всемирно известный французский дом моды Louis Vuitton решил поддержать жителей, которые вынуждены сидеть дома из-за коронавируса, и выпустил капсульную коллекцию, в которую вошли товары для дома. Об этом сообщает издание buro247.

Бренд представил вещи, которые помогут сделать условия самоизоляции более интересными и полезными. Так, Louis Vuitton выпустил игральные карты, набор кубиков, скакалки и ракетки для пинг-понга. Все товары упакованы в кожаные чехли, на которых изображен логотип бренда.

Также в коллекции можно найти и другие "домашние" вещи, например, домашние тапочки, свечи, посуду из фарфора и плед. Стоимость пледа составляет 1500 долларов, а набор из пяти разноцветных кубиков можно приобрести за 685 долларов.

Напомним, что модный дом Louis Vuitton специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модный дом Dior выпустил игру, а Gucci - раскраску, чтобы разнообразить досуг жителей на карантине.

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