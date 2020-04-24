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Журнал Vogue впервые опубликовал старушек на своей обложке

Мексиканский Vogue изменил свои многолетние брендовые традиции в связи с пандемией COVID-19

сегодня, 04:05
Автор:

• Екатерина Белоброва

Журнал Vogue впервые опубликовал старушек на своей обложке

Всемирно известный модный журнал Vogue в Мексике впервые опубликует на обложке вместо одной юной модели целых пять обычных женщин пожилого возраста. Об этом сообщается в Инстаграм редакции.

Пятерых женщин, одетых в обычную повседневную одежду большинства пенсионеров, в качестве моделей для обложки журнала выбрала известный фотограф Тани Франко Кляйн. Саму же обложку украшает надпись "Уроки жизни" - таким образом редколлегия журнала решила выразить признательность всем "бабушкам, играющим главную роль в образовании мексиканцев".

К слову, один из главных материалов номера посвящен теме защиты пожилых людей от возможного заражения, ведь именно пожилые люди и составляют главную группу риска для этой вирусной инфекции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что это уже не первое уникальное в истории журнала Vogue изменение стиля издания, чтобы обратить внимание на всемирную опасность пандемии - итальянская версия вышла с целиком чистой обложкойПо словам редактора, белый цвет символизирует возрождение, свет после тьмы. А еще этот цвет формы медицинских работников, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасти других. 


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