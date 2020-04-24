Больше не в моде: 5 главных антитрендов 2020 года

Каждый сезон появляются новые тренды и те вещи, которые, казалось бы, должны быть на пике популярности еще несколько лет, очень быстро теряют свои позиции. Если вы хотите всегда быть на высоте, тогда ознакомьтесь с главными антитрендами 2020 года.

Скинни

Узкие джинсы покорили сердца многих модниц. Сложно представить свой гардероб без этой повседневной вещи. Но на смену плотно облегающим скиннам пришли широкие модели.





Джинсы всех цветов

Эксперты говорят, что джинсы выглядят красиво только в традиционном синем цвете. Можно еще черный и белый. Другие же цвета, особенно яркие, лучше спрятать подальше.





Леопард

Да, когда-то леопардовый принт был на пике популярности, но не сейчас. Модники считают, что его стало слишком много, поэтому он потерял свою актуальность и стал выглядеть "скучным". Лучше обратить внимание на другие животные принты, например, зебру или крокодила.





Обручи для волос

Такой аксессуар действительно был модным украшением прошлого сезона. И возможно, обруч еще вернется в моду, но сейчас его стоит заменить шелковым платком.





Пушистая обувь

Забудьте в этом сезоне про шлепанцы и слипперы с мехом. Лучше приберегите их до лучших времен. Отдайте предпочтение классическим моделям.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модельер Андре Тан назвал антитренды 2020 года.

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