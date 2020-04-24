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Больше не в моде: 5 главных антитрендов 2020 года

Узнайте, какие вещи перестали быть на пике моды

сегодня, 11:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Больше не в моде: 5 главных антитрендов 2020 года

Каждый сезон появляются новые тренды и те вещи, которые, казалось бы, должны быть на пике популярности еще несколько лет, очень быстро теряют свои позиции. Если вы хотите всегда быть на высоте, тогда ознакомьтесь с главными антитрендами 2020 года.

Скинни

Узкие джинсы покорили сердца многих модниц. Сложно представить свой гардероб без этой повседневной вещи. Но на смену плотно облегающим скиннам пришли широкие модели. 

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Джинсы всех цветов

Эксперты говорят, что джинсы выглядят красиво только в традиционном синем цвете. Можно еще черный и белый. Другие же цвета, особенно яркие, лучше спрятать подальше. 

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Леопард

Да, когда-то леопардовый принт был на пике популярности, но не сейчас. Модники считают, что его стало слишком много, поэтому он потерял свою актуальность и стал выглядеть "скучным". Лучше обратить внимание на другие животные принты, например, зебру или крокодила. 

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Обручи для волос

Такой аксессуар действительно был модным украшением прошлого сезона. И возможно, обруч еще вернется в моду, но сейчас его стоит заменить шелковым платком.

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Пушистая обувь

Забудьте в этом сезоне про шлепанцы и слипперы с мехом. Лучше приберегите их до лучших времен. Отдайте предпочтение классическим моделям. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модельер Андре Тан назвал антитренды 2020 года.


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/blshe-ne-modno-top-7-antitrendv-nastupnogo-roku/
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