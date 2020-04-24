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Как носить джинсовую куртку весной: несколько советов

Поговорим о том, к какой одежде больше всего подойдет джинсовая куртка

сегодня, 15:37
Автор:

• Зинченко Павел

Как носить джинсовую куртку весной: несколько советов

На подходе последний месяц весны. Уже достаточно тепло, но носить футболку и шорты еще достаточно рано. И в эту нелегку минуту настает время джинсовых курток. Для весны, осени, а зачастую и лета, они являются весьма хорошим вариантом. Джинсовые куртки удобные, способны согревать, защищают от ветра и очень стильные. 

Джинсовая куртка подойдет к любой другой одежде. Но мы все таки расскажем тебе, с чем и как лучше всего их носить.

С джинсами индиго

Конечно, это один из вариантов рискованного сочетания денима разных цветов, но цвет индиго в нижней части тела будет неплохо оттенять верх. К тому же, такое сочетание стоит подсмотреть у Райана Гослинга - он просто обожает светлые джинсовые куртки с классическими синими джинсами. 

С белой футболкой

Классическое сочетание, плотно закрепившееся в Америке, очаровывает своей четкостью линий и отсутствием суеты. Успех такого образа зависит от идеально белого верха - не слишком прилегающей и не мешковатой, не слишком тонкой, но и не плотной, с вырезом или без (речь про футболку). 

С толстовкой

Городской стиль предполагает, что толстовка с капюшоном - идеальное сочетание. Но и переусердствовать не стоит - избегай кислотных оттенков и огромных принтов. 

С джемпером

Запомни правило: в любом образе рубашку можно заменить джемпером. Даже с джинсовкой джемпер, особенно с высокой горловиной, будет смотреться несколько лучше, чем рубашка.

С рубашкой и галстуком

Да, ты действительно можешь комбинировать неформальную джинсовую куртку с деловой одеждой. Мужской галстук можно выбрать не слишком официозный - даже вязаный, а вместо классических брюк надень чиносы. 

Теперь ты точно будешь выделяться стильным видом среди своих товарищей. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех мужских способах завязать шарф.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/1828295-universalnyj-vybor-kak-nosit-dzhinsovuyu-kurtku-vesnoj-2020
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