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Четыре мужских способа завязать шарф

Как завязать шарф, чтобы выглядеть стильно этой весной

сегодня, 17:01
Автор:

• Зинченко Павел

Четыре мужских способа завязать шарф

Хотя весна уже наступила, на улице еще довольно прохладно. Именно поэтому не следует далеко прятать шарфы. Но знал ли ты, что шарф можно не только просто накинуть на шею, но и стильно завязать, чтобы он идеально подходил к твоему внешнему виду? Вот некоторые из этих способов.

Аскот

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Сложное название – несложный узел. Необходимо накинуть шарф на шею, чтобы концы равномерно свисали. Один из концов оберни вокруг другого и продень в получившуюся петлю. Аскот носят под одеждой так, что виднеется лишь верхняя часть. В связи с этим он подходит лишь для пальто или курток с высоким воротником или широко открыты.

Парижский узел

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Сложенный пополам шарф нужно обернуть вокруг шеи, а затем оба конца нужно продеть в полученную петлю. Затяни покомфортнее. Этот способ хорош сочетается с пальто, курткой и жакетом. К тому же он неплохо защищает от холода.

Одинарный узел

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Накинь шарф на шею, чтобы один его конец был длиннее другого. Длинный конец оберни еще раз вокруг шеи и оставь свисать, как и короткий. Одинарный узел хорошо согревает и подойдет к любому стилю одежды.

Двойной узел

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Двойной узел завязывается по тому же принципу, что и одинарный, с той лишь разницей, что длинный конец оборачивается вокруг шеи два раза. Концы можно оставить свисать или завязать их.

Теперь ты сможешь не только защитится от ветра, но и будешь выглядеть довольно респектабельно. Также издание "Комментарии" расскажет, как одежда влияет на мышление и поведение.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/763431-top-5-sposobov-zavjazat-sharf-etoj-osen-ju
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