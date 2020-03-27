Четыре мужских способа завязать шарф

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Хотя весна уже наступила, на улице еще довольно прохладно. Именно поэтому не следует далеко прятать шарфы. Но знал ли ты, что шарф можно не только просто накинуть на шею, но и стильно завязать, чтобы он идеально подходил к твоему внешнему виду? Вот некоторые из этих способов.
Аскот
Сложное название – несложный узел. Необходимо накинуть шарф на шею, чтобы концы равномерно свисали. Один из концов оберни вокруг другого и продень в получившуюся петлю. Аскот носят под одеждой так, что виднеется лишь верхняя часть. В связи с этим он подходит лишь для пальто или курток с высоким воротником или широко открыты.
Парижский узел
Сложенный пополам шарф нужно обернуть вокруг шеи, а затем оба конца нужно продеть в полученную петлю. Затяни покомфортнее. Этот способ хорош сочетается с пальто, курткой и жакетом. К тому же он неплохо защищает от холода.
Одинарный узел
Накинь шарф на шею, чтобы один его конец был длиннее другого. Длинный конец оберни еще раз вокруг шеи и оставь свисать, как и короткий. Одинарный узел хорошо согревает и подойдет к любому стилю одежды.
Двойной узел
Двойной узел завязывается по тому же принципу, что и одинарный, с той лишь разницей, что длинный конец оборачивается вокруг шеи два раза. Концы можно оставить свисать или завязать их.
Теперь ты сможешь не только защитится от ветра, но и будешь выглядеть довольно респектабельно. Также издание "Комментарии" расскажет, как одежда влияет на мышление и поведение.
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