Tiffany & Co. выпустили коллекцию товаров для дома

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Легендарная американская компания Tiffany & Co. представила новую коллекцию аксессуаров для дома, которые объединены знаковым цветом бренда - мятным.
Популярный бренд решил поддержать своих покупателей во время карантина, объявленного из-за коронавирусной инфекции, и представил "домашние" предметы, чтобы сделать пребывание в четырех стенах более приятным и комфортным.
В новой коллекции Tiffany & Co. появились ароматы для дома в формате свечей - большого размера и travel-версия, дневники в кожаных обложках, конверт с мятным подкладом для переписки с близкими на карантине, а также несколько новых вариантов чашек для чая или кофе - с мятными каплями или выполненные в технике "колор-блок". Стоимость чашек стартует от 80 долларов, тарелки стоят от 55 долларов, а приобрести дневник можно за 200 долларов.
Напомним, что компания Tiffany & Co. специализируется на ювелирных изделиях, канцелярских принадлежностях, парфюмерии и аксессуарах.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, французский дом моды Louis Vuitton выпустили "карантинную" коллекцию товаров.
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