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Dior выпустил раскраску по мотивам круизной коллекции

Скачать раскраску можно совершенно бесплатно

сегодня, 18:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Dior выпустил раскраску по мотивам круизной коллекции

Известная французская компания Dior всячески пытается разнообразить будни своих покупателей и в качестве развлечения на самоизоляции предлагает книгу-раскраску. Об этом сообщается на сайте модного бренда.

В апреле текущего года компания уже выпустила мемори-игру, которую можно скачать на официальном сайте Dior совершенно бесплатно. Эта игра на память была создана по фотографиям Бриджит Нидермайер. Теперь же модный бренд предлагает фирменную раскраску по мотивам круизной коллекции 2020. Любой желающий может перейти на сайт компании и бесплатно скачать ее.

На страницах книжки-раскраски ожили обитатели жарких джунглей: на ветвях деревьев спрятались хамелеоны, в кронах деревьев порхают экзотические бабочки, в лучах солнца греются слоны, а в водоемах притаились крокодилы. А портал в мир дикой природы расположился, конечно, в сердце авеню Монтень: обложку раскраски украшает изображение парижской штаб-квартиры Dior, и ее тоже можно "оживить" цветом.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модный дом Gucci выпустил книгу-раскраску с необычными героями-зверушками в стильных вещах бренда.


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Источник: https://bazaar.ru/fashion/news/dior-vypustili-raskrasku-po-motivam-kruiznoy-kollekcii-ee-mozhno-skachat-sovershenno-besplatno/
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