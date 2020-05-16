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Акцент на плечи: какую майку выбирают модницы этим летом

Эта майка потеснит обычные нам футболки

сегодня, 12:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Акцент на плечи: какую майку выбирают модницы этим летом

Погода постепенно разрешает сменить весенний гардероб на летний, поэтому пора ознакомиться с новинками, которые будут актуальны летом 2020. Странички фэшн-экспертов в социальных сетях заполонила новая "вирусная" майка с подплечниками, которая идеально сочетается с многими вещами и делает образ красивым и стильным. С чем ее носить?

С летними шортами

Джинсовые шорты и майка - идеальный вариант для лета. В этом сезоне вместо обычной футболки модницы будут отдавать предпочтение трендовому топу, который превратит скучный образ в суперактуальный.

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С джинсами и каблуками

Новая майка с подплечниками отлично подойдет под джинсы классического голубого цвета, а дополнить образ можно туфлями-лодочками на каблуке и массивными украшениями. С джинсами такой фасон топа будет выглядеть наиболее выигрышно.

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С классическими брюками

Новая модная футболка отлично подойдет под классические брюки. Этот образ будет стильным, элегантным и запоминающимся.

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С женственной юбкой

Ценители моды придумали множество вариантов, как стилизовать майку в совершенно различных образах, в том числе и с женственной юбкой. Не бойтесь экспериментировать, этот топ можно миксовать с различными моделями юбок и при этом выглядеть стильно. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи должны быть в гардеробе этим летом.


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Источник: https://femmie.ru/v-oby-chnoj-futbolke-uzhe-ne-hodyat-novy-j-trend-na-vesnu-i-leto-2020-315155/
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