Акцент на плечи: какую майку выбирают модницы этим летом

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Погода постепенно разрешает сменить весенний гардероб на летний, поэтому пора ознакомиться с новинками, которые будут актуальны летом 2020. Странички фэшн-экспертов в социальных сетях заполонила новая "вирусная" майка с подплечниками, которая идеально сочетается с многими вещами и делает образ красивым и стильным. С чем ее носить?
С летними шортами
Джинсовые шорты и майка - идеальный вариант для лета. В этом сезоне вместо обычной футболки модницы будут отдавать предпочтение трендовому топу, который превратит скучный образ в суперактуальный.
С джинсами и каблуками
Новая
майка с подплечниками отлично подойдет под джинсы классического голубого цвета,
а дополнить образ можно туфлями-лодочками на каблуке и массивными украшениями.
С джинсами такой фасон топа будет выглядеть наиболее выигрышно.
С классическими брюками
Новая модная футболка отлично подойдет под классические брюки. Этот образ будет стильным, элегантным и запоминающимся.
С женственной юбкой
Ценители
моды придумали множество вариантов, как стилизовать майку в совершенно
различных образах, в том числе и с женственной юбкой. Не бойтесь
экспериментировать, этот топ можно миксовать с различными моделями юбок и при
этом выглядеть стильно.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи должны быть в гардеробе этим летом.
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