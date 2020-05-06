5 вещей, которые должны быть в гардеробе этим летом

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Надеемся, что скоро закончится карантин и мы сможет сполна насладиться теплыми деньками. А пока можно пересмотреть свой гардероб и приобрести несколько новинок, которые будут модные в летнем сезоне. На какие вещи стоит обратить внимание?
Кроп-топ
Этот элемент женского гардероба бывает разных стилей и фасонов, поэтому подойдет как для повседневного, так и для вечернего образа. Укороченный топ делает соблазнительный акцент на талии, обнажая живот. Но при составлении образа важно помнить: открытый верх нужно сочетать с закрытым низом.