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Какие вещи лучше не носить с обувью на высоком каблуке

Не всегда высокий каблук - идеальный вариант

сегодня, 18:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие вещи лучше не носить с обувью на высоком каблуке

У каждой девушки есть парочка обуви на высоком каблуке. Она стройнит, удлиняет фигуру и придает женственности. Но не все вещи идеально сочетаются с такой обувью, ведь бывают ситуации, когда высокий каблук портит весь образ. 

Шорты

Обувь на высоком каблуке призвана подчеркивать элегантность и изысканность, а шорты из совсем другой оперы. И несмотря на то, что сейчас в моде микс разных стилей, эти вещи лучше не сочетать друг с другом. Такой образ смотрится скорее вульгарно, нежели эффектно. 

Мини-юбка

Да, мини-юбка также попала в этот список. Многие девушки привыкли сочетать высокий каблук и мини, не обращая внимание на то, что это выглядит нелепо и вызывающе. Если уже нет других вариантов, тогда возьмите обувь на среднем каблуке, а верх сделайте максимально закрытым. Под мини-юбку лучше всего подойдут "брутальные" ботинки, кроссовки, лоферы. 

Леггинсы 

Этот предмет гардероба относится к спортивному разделу, поэтому с высоким каблуком будет смотреться плохо. Лучше всего под леггинсы выбирайте обувь на низком ходу, чтобы это выглядело стильно и красиво.

Спортивный костюм

Пожалуй, и так понятно, что спортивный костюм и обувь на высоком каблуке - понятия, исключающие друг друга. Хотя есть люди, которые экспериментируют с таким образом. На самом деле, костюм для спорта и каблуки смотрятся нелепо и точно не женственно, чего не скажешь про кроссовки и платья. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи женского гардероба не нравятся мужчинам.


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Источник: https://lucky-women.ru/4-veshhi-kotorye-luchshe-ne-nosit-s-obuvyu-na-vysokom-kabluke/
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