Какие вещи женского гардероба не нравятся мужчинам

Женщинам всегда хочется выглядеть красиво, чтобы ловить на себе взгляды мужчин, поэтому они стараются следовать модным тенденциям и относятся к созданию своего образа очень ответственно. Но есть вещи женского гардероба, которые совершенно не нравятся мужчинам, поэтому их лучше не надевать на свидания. Что это за вещи?

Платья в бельевом стиле

Мужчины не любят, когда их девушки выходят на улицу в откровенном платье-комбинации, которое напоминает нижнее белье. Им не нравится, что другие представители сильного пола будут засматриваться на их дам сердца.

Шорты с колготками

Это и правда, очень спорное сочетание вещей, которого лучше избегать. Особенно если шорты и колготы разных цветов. К тому же, такой наряд парни считают не сексуальным.

Сапоги-ботфорты и мини

В целом, парни не против такого сочетания. Только если ботфорты и мини надеты не на его девушку. В реальной жизни парням нравятся приличные спутницы, которые носят не настолько "кричащую" одежду.

Угги

Сильную нелюбовь мужской пол питает и к уггам – теплым и удобным сапогам из овчины. Парни считают эту обувь не женственной. Ну, вот как им объяснить, что по льду в лютый мороз на шпильке не походишь?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде.

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