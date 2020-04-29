Какие вещи женского гардероба не нравятся мужчинам

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Женщинам всегда хочется выглядеть красиво, чтобы ловить на себе взгляды мужчин, поэтому они стараются следовать модным тенденциям и относятся к созданию своего образа очень ответственно. Но есть вещи женского гардероба, которые совершенно не нравятся мужчинам, поэтому их лучше не надевать на свидания. Что это за вещи?
Платья в бельевом стиле
Мужчины не любят, когда их девушки выходят на улицу в откровенном платье-комбинации, которое напоминает нижнее белье. Им не нравится, что другие представители сильного пола будут засматриваться на их дам сердца.
Шорты с колготками
Это и правда, очень спорное сочетание вещей, которого лучше избегать. Особенно если шорты и колготы разных цветов. К тому же, такой наряд парни считают не сексуальным.
Сапоги-ботфорты и мини
В целом, парни не против такого сочетания. Только если ботфорты и мини надеты не на его девушку. В реальной жизни парням нравятся приличные спутницы, которые носят не настолько "кричащую" одежду.
Угги
Сильную нелюбовь мужской пол питает и к уггам – теплым и удобным сапогам из овчины. Парни считают эту обувь не женственной. Ну, вот как им объяснить, что по льду в лютый мороз на шпильке не походишь?
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде.
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