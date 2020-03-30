Экономим безопасно: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде

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Люди не всегда могут позволить себе купить дорогую одежду, поэтому секонд-хенды – это настоящая находка и спасение для многих. Ведь именно там можно найти дешевую брендовую вещь, при этом, не переплачивая за нее. Но есть вещи, которые в секонд-хендах стоит обходить стороной.
Купальники и нижнее белье
Вроде
бы самая очевидная категория, но все же люди, покупающие трусы и майки в
секондах, существуют. Иначе магазины бы даже не выставляли эти
товары на прилавки. Если вы дорожите своим здоровьем, тогда никогда не покупайте
нижнее белье в секонд-хендах, ведь вы рискуете приобрести интимные заболевания.
Головные уборы
Как часто вы стираете собственные шапки, шляпы и кепки? Наверное, что не больше раза в год. То же правило работает и для тех головных уборов, которые продает секонд-хэнд. Это вещи, за которыми было меньше всего ухода. Поэтому можно уже после покупки обнаружить желтые пятна, разводы и прочую мерзость на внутренней стороне головного убора.
Обувь
Покупать обувь в подобных магазинах также не стоит, ведь вы рискуете подцепить грибок или другое кожное заболевание. Вместо пары ботинок вам могут достаться еще и проблемы со здоровьем, а стоит ли оно того? Обувь в секонде можно купить лишь в том случае, если она новая (да, такие случаи тоже бывают)!
Использованная косметика
Есть люди, которые приобретают в секонд-хэндах помимо белье, еще и косметику. Но такие вещи строго индивидуальны, ими нельзя делиться даже с подругами. Б/у косметика не приведет ни к чему хорошему, ведь вы можете "подцепить" серьезную инфекцию.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычные вещи делают образ безвкусным.
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