Какие привычные вещи делают образ безвкусным

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Для того, чтобы выглядеть стильно и красиво, не обязательно следить за всеми модными тенденциями, которые меняются каждый сезон. Но чтобы избежать ошибок, при создании образа важно руководствоваться несколькими правилами.
Балетки с деловым костюмом
Деловой образ подразумевает элегантность и утонченность, поэтому его следует дополнять туфлями на каблуке. Эксперты говорят, что балетки, хоть и удобный вариант, но они увеличивают полноту щиколоток, да и в целом не особо подходят под деловой костюм.
Майка поверх джинсов
Не надевайте длинную майку поверх джинсов или других брюк - это делает ваш силуэт сильно вытянутым, а в сочетании с шортами образ и вовсе получится несуразным. Такую майку лучше заправлять в джинсы, тогда образ выйдет молодежным и стильным.
Ботильоны с короткой юбкой
Под мини-юбку лучше подойдут классические лодочки на каблуке, либо ботфорты, если на улице холодно. А ботильоны, зачастую доходящие до щиколотки, визуально укорачивают ноги.
Джинсы, сидящие не по фигуре
При покупке джинсов лучше выбирайте вариант, который вам чуть-чуть узковат, в процессе носки ткань растянется и брюки будут вам как раз по фигуре. А джинсы, которые "сидят" свободно не подчеркивают ваших достоинств, а со временем и вовсе добавят бесформенность фигуре.
Объемная сумка на выходное мероприятие
Собираясь на вечеринку или в ресторан, возьмите с собой вместо объемной сумки элегантный клатч. Он более гармонично будет смотреться с вашим образом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких вещей стоит избавиться.
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