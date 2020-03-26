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Какие привычные вещи делают образ безвкусным

Научитесь правильно подбирать и комбинировать вещи

сегодня, 16:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие привычные вещи делают образ безвкусным

Для того, чтобы выглядеть стильно и красиво, не обязательно следить за всеми модными тенденциями, которые меняются каждый сезон. Но чтобы избежать ошибок, при создании образа важно руководствоваться несколькими правилами.

Балетки с деловым костюмом

Деловой образ подразумевает элегантность и утонченность, поэтому его следует дополнять туфлями на каблуке. Эксперты говорят, что балетки, хоть и удобный вариант, но они увеличивают полноту щиколоток, да и в целом не особо подходят под деловой костюм.

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Майка поверх джинсов

Не надевайте длинную майку поверх джинсов или других брюк - это делает ваш силуэт сильно вытянутым, а в сочетании с шортами образ и вовсе получится несуразным. Такую майку лучше заправлять в джинсы, тогда образ выйдет молодежным и стильным.

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Ботильоны с короткой юбкой

Под мини-юбку лучше подойдут классические лодочки на каблуке, либо ботфорты, если на улице холодно. А ботильоны, зачастую доходящие до щиколотки, визуально укорачивают ноги. 

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Джинсы, сидящие не по фигуре

При покупке джинсов лучше выбирайте вариант, который вам чуть-чуть узковат, в процессе носки ткань растянется и брюки будут вам как раз по фигуре. А джинсы, которые "сидят" свободно не подчеркивают ваших достоинств, а со временем и вовсе добавят бесформенность фигуре.

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Объемная сумка на выходное мероприятие

Собираясь на вечеринку или в ресторан, возьмите с собой вместо объемной сумки элегантный клатч. Он более гармонично будет смотреться с вашим образом.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких вещей стоит избавиться.


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Источник: https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/10-privychnyh-veschej-kotorye-delayut-obraz-bezvkusnym-1588765/
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