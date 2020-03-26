Какие привычные вещи делают образ безвкусным

Для того, чтобы выглядеть стильно и красиво, не обязательно следить за всеми модными тенденциями, которые меняются каждый сезон. Но чтобы избежать ошибок, при создании образа важно руководствоваться несколькими правилами.

Балетки с деловым костюмом

Деловой образ подразумевает элегантность и утонченность, поэтому его следует дополнять туфлями на каблуке. Эксперты говорят, что балетки, хоть и удобный вариант, но они увеличивают полноту щиколоток, да и в целом не особо подходят под деловой костюм.





Майка поверх джинсов

Не надевайте длинную майку поверх джинсов или других брюк - это делает ваш силуэт сильно вытянутым, а в сочетании с шортами образ и вовсе получится несуразным. Такую майку лучше заправлять в джинсы, тогда образ выйдет молодежным и стильным.





Ботильоны с короткой юбкой

Под мини-юбку лучше подойдут классические лодочки на каблуке, либо ботфорты, если на улице холодно. А ботильоны, зачастую доходящие до щиколотки, визуально укорачивают ноги.





Джинсы, сидящие не по фигуре

При покупке джинсов лучше выбирайте вариант, который вам чуть-чуть узковат, в процессе носки ткань растянется и брюки будут вам как раз по фигуре. А джинсы, которые "сидят" свободно не подчеркивают ваших достоинств, а со временем и вовсе добавят бесформенность фигуре.





Объемная сумка на выходное мероприятие

Собираясь на вечеринку или в ресторан, возьмите с собой вместо объемной сумки элегантный клатч. Он более гармонично будет смотреться с вашим образом.





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