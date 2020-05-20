Как мужчине правильно выбрать одежду: несколько ключевых моментов

Каким бы брутальным и гордым не был мужчина, он должен уметь одеваться со вкусом. Что не говори, а встречают по одежке. Именно поэтому крайне важно всегда одеваться опрятно, чтобы произвести хорошее впечатление на окружающих, будь то друзья, деловые партнеры или любимая девушка. Сегодня мы позволим себе дать тебе несколько советов, которые помогут правильно подбирать одежду на все случаи жизни.

Проверяй одежду на наличие брака. Очень часто в магазинах можно найти джинсы с вытянутыми нитками, свитера с катышками и рубашки с пятнами краски или клея. Перед покупкой потрать несколько минут и полностью изучи вещь.



Тщательно выбирай размеры. Джинсы и брюки можно подшить или удлинить, и даже изменить размер в талии, чего не скажешь про верхнюю одежду. Не поленись примерить несколько размеров понравившейся модели, чтобы выбрать самый подходящий вариант.

Покупай вещи знакомого бренда. Определись с тремя-пятью брендами, одежда которых тебе больше всего нравится, и не трать время на пустые прогулки по магазинам других марок.

Отдавай предпочтение натуральным материалам. Вещи из синтетики более долговечны, но выглядят хуже, и не “дышат“. Поэтому старайся отдавать предпочтение хлопковым вещам, которые не “стреляют“ и хорошо смотрятся.

Обращай внимание на детали. Кривой шов, тугая молния, несоответствие цвета - все это выдает некачественную одежду, и, чаще всего, молния порвется, а шов разойдется после стирки.

Теперь ты быстро научишься одеваться с иголочки. Также издание "Комментарии" расскажет, как совмещать пиджак и джинсы.

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