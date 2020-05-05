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Как правильно сочетать джинсы и пиджак: несколько советов мужчинам

Советы, которые помогут успешно совместить два популярных компонента мужского гардероба

сегодня, 13:19
Автор:

• Зинченко Павел

Как правильно сочетать джинсы и пиджак: несколько советов мужчинам

Многие мужчины пытаются совместить стильный внешний вид с элементами определенной простоты, чтобы и выглядеть прилично и при этом не отдаляться от "простого народа". Именно поэтому ношение пиджка совместно с джинсами является весьма популярным трендом. Проблема в том, что тут довольно легко ошибиться и предстать перед друзьями в довольно неряшливом виде. Именно поэтому мы расскажем тебе сегодня, как правильно носить пиджак и джинсы.

Формальная обувь

Кроссовки оставь для выходных, а для офиса и джинсов выбери мягкие замшевые туфли, лоферы или броги. В холодное же время года лучше переобуваться в офисе - так ты на улице не окоченеешь. 

Минималистичный пиджак

В офисе ты обычно проводишь большую часть времени, а это значит, что надо быть готовым и к деловым встречам. В теплое время года пиджак хорошо дополнит твой образ, а в холодное - еще и согреет. Выбирай строгие модели из плотной шерсти, однотонные или с минимальным узором, с малым количеством фурнитуры. 

Подбери хорошую посадку

"Деловые" джинсы должны отличаться от тех, что ты надеваешь в выходные. Они должны быть удобны, но без излишеств вроде дырок и латок. Чем плотнее ткань, тем лучше. Пара будет казаться строже, и меньше мяться, а значит выглядеть аккуратнее. 

Аксессуары построже

Джинсы вместо брюк предполагают и лаконичные аксессуары. Из сумок подойдет кожаный рюкзак или портфель, а часы стоит подобрать в стиле "кэжуал", например, с ремешком в тон обуви. 

Теперь ты точно знаешь как совместить эти два важных компонента мужского гардероба. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно носить джинсовую куртку.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/1126771-ofisnyj-kovboj-kak-nosit-dzhinsy-na-rabotu-s-dress-kodom
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