Adidas выпустил многоразовые маски для лица

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Всемирно известный спортивный бренд Adidas, как и многие другие компании, выпустил коллекцию защитных многоразовых масок для лица.
Учитывая то, что карантинные меры начинают ослаблять, людям нужна надежная защита от вирусов и микробов. В Adidas заявили, что их защитные маски под названием Face Cover изготовлены из высокоэффективной переделанной ткани, которая не содержит пластика.
В компании утверждают, что маски препятствуют передаче бактерий, несмотря на то, что их покрытие не соответствует стандарту медицинской маски. Материал легко моется и сушится, благодаря чему удобный для ежедневного использования.
Защитные маски от Adidas можно приобрести в Европе, Северной Америке и Китае, а также на сайте бренда. Цена за упаковку из трех защитных аксессуаров - 16 долларов. Часть средств от продажи каждой многократной маски будет перечислена в международную организацию Save The Children's, которая во время пандемии COVID-19 занимается поддержкой семей, наиболее пострадавших от коронавируса.
В ассортимент Adidas входят маски черно цвета, на которых изображен логотип бренда. На них напечатаны слова "Wash. Dry. Reuse" (стирать, сушить и повторно использовать).
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Adidas и Google разработали "умные" стельки для обуви.
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