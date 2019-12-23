Украинская драма вошла в топ-50 фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone опубликовал собственный список лучших фильмов десятилетия. В топ-50 кинолент вошла и драма украинского производства. Об этом сообщается на сайте издания.

Фильм "Племя" был снят в 2014 году, а работал над ним украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий. Это драма в стиле "немого кино XXI века", потому что актеры в нем общаются только с помощью жестов. Сюжет киноленты рассказывает о глухонемом парне, его первой любви и взаимоотношениях с одногодками.

Известно, что украинская драма заняла в списке 48 место, опередив фильм Квентина Тарантино "Однажды…в Голливуде", где снялся Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, а также фильм "Черная пантера".

К слову, кинолента "Племя" получила три из четырех возможных наград Каннского кинофестиваля в 2014 году. Также фильм высоко оценили на фестивале в Польше, Бельгии и США.

Напомним, что американские кинокритики назвали фильмы 2019 года, которые ничем не удивили.

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