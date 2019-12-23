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Украинская драма вошла в топ-50 фильмов десятилетия

Эта драма получила три награды Каннского кинофестиваля

сегодня, 18:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американский журнал Rolling Stone опубликовал собственный список лучших фильмов десятилетия. В топ-50 кинолент вошла и драма украинского производства. Об этом сообщается на сайте издания.

Фильм "Племя" был снят в 2014 году, а работал над ним украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий. Это драма в стиле "немого кино XXI века", потому что актеры в нем общаются только с помощью жестов. Сюжет киноленты рассказывает о глухонемом парне, его первой любви и взаимоотношениях с одногодками.  

Известно, что украинская драма заняла в списке 48 место, опередив фильм Квентина Тарантино "Однажды…в Голливуде", где снялся Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, а также фильм "Черная пантера".

К слову, кинолента "Племя" получила три из четырех возможных наград Каннского кинофестиваля в 2014 году. Также фильм высоко оценили на фестивале в Польше, Бельгии и США.

Напомним, что американские кинокритики назвали фильмы 2019 года, которые ничем не удивили. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие киноленты 2020 года признаны самыми ожидаемыми. 

Источник: https://www.rollingstone.com/movies/movie-lists/best-movies-decade-2010s-910770/the-tribe-2014-910785/
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