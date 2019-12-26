По роману Стивена Кинга снимут сериал

Стоит отметить, что произведения Стивена Кинга пользуются популярностью у режиссеров, что доказывают десятки фильмов, созданных на основе его книг. И вот недавно, несмотря на то что роман "Кэрри" уже имеет три экранизации, телеканал FX заинтересовался этим литературным произведением.

По данным Variety, проект находится на стадии обсуждения и сценарий к нему еще не написан. Однако уже известно, что это будет мини-сериал всего лишь на несколько серий без продолжения.

Напомним, что последний фильм, рассказывающий мистическую историю старшеклассницы Кэрри, вышел на экраны в 2013 году. Главные роли в картине сыграли Хлоя Грейс Моретц и Джулианна Мур. А вот первая экранизация романа увидела свет в 1976 году, принеся Стивену Кингу огромную популярность.





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