Кристен Стюарт снялась в новой рекламе Chanel

Один из самых популярных французских производителей модных вещей Chanel представил первые кадры новой рекламной кампании. Так, главная роль в промо досталась 29-летней звезде сериала "Сумерки", Кристен Стюарт.

Известно, что в качестве фотографа выступил французский фешн-эксперт Жан-Батист Мондино, который работает в основном со знаменитостями, такими как Венсан Кассель, Джонни Депп и Шарлиз Терон.

В новой рекламной кампании французского дома моды Кристен предстала в розовом костюме Chanel из весенне-летней коллекции 2020 года. По данным издания WWD, полностью рекламная кампания выйдет в январе 2020 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что теперь на Мальдивах гости курортного отеля Soneva Jani могут закупиться вещами тех брендов, которые разделяют принципы борьбы за экологию. В бутике продаются вещи всемирноизвестных брендов, которые подходят для отдыха и путешествий.