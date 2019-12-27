Названы лучшие фильмы 2019 года по версии BBC

Британская новостная служба BBC представила список лучших фильмов 2019 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Эксперты отметили, что текущий год выдался "урожайным" на хорошие фильмы, мировые киностудии порадовали зрителей яркими блокбастерами, увлекательными детективами и смешными комедиями.

По версии BBC самым лучшим фильмом 2019 года стал хоррор-триллер "Мы", собравший в прокате более 255 млн долларов. В центре сюжета история семьи, которая отправляется на отдых. Однако, нежданные гости нарушают все их планы, а сам отдых превращается в кошмар.

На втором месте документальная кинолента "Аполлон 11", рассказывающая о первой высадке человека на Луне. Третье место в списке досталось американскому триллеру "Солнцестояние", который рассказывает о путешествии туристов в маленькую шведскую деревеньку, где отмечают день солнцестояния.

Четвертую строчку занял фильм "Для Самы", а пятую – "Однажды…в Голливуде". Также в список лучших фильмов 2019 года вошел "Король лев", "Паразиты", "Борьба с моей семьей" и "Мстители: Финал".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каких фильмов в 2020 году ожидают больше всего.