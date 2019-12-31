Обама выделил лучшие фильмы, сериалы и книги 2019 года

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Уже традиционно в конце года 44-й президент США Барак Обама назвал
лучшие, как он считает, фильмы, сериалы и книги уходящего года. Список
фаворитов за 2019 год он опубликовал на своей странице в Instagram.
Так, в конце 2019 года в топ-список Барака Обамы
попали 18 кинолент, среди которых есть три документальных кино, а также три
сериала:
-
"Американская фабрика";
- "Изумительная благодать";
- "Аполлон-11";
- "Пепел — самый чистый белый";
- "Атлантика";
- "Перелетные птицы;
- "Образование";
- "Диана";
- "Прощание" ;
- "Ford против Ferrari";
- "Ирландец";
- "Просто помиловать";
- "Последний черный в Сан-Франциско";
- "Маленькие женщины";
- "Брачная история";
- "Паразиты";
- "Сувенир";
- "Транзит".
Среди сериалов Обама отметил
второй сезон "Дряни", "Невероятное" и -
"Хранители".
Кроме того, 44-й президент США опубликовал список книг, которые,
по его словам", сделали уходящий год ярче.
В списке есть художественная литература, труды по экономике и истории,
также книги для спортивных фанатов, которые он выделил отдельно.
Лучшие книги 2019 года по версии Барака Обамы:
- Эпоха капитализма наблюдения" Шошани Зубофф;
- "Анархия: неуклонный рост стран Вест-Индии" Уильяма Делраймпл;
- "Разъяренные часы: убийство, мошенничество и последняя попытка" Кейси Цеп;
- "Девушка, женщина, другое" Бернардины Эваристо;
- "Сердцебиение Вундед-Ни: родная Америка от 1890 года до настоящего" Дэвида Треера;
- "Как ничего не делать: сопротивление экономике" Дженни Оделл;
- "Архив потерянных детей" Валерии Луиселли;
- "Лот: истории" Брайана Вашингтона;
- "Нормальные люди" Салли Руни;
- "Сын начальника сирот" Адама Джонсона;
- "Желтый дом" Сары Брум;
- "Не говорите ничего: подлинная история убийства и памяти в Северной Ирландии" Патрика Кифа;
- "Одиночка" Альберта Вудфокса;
- "Школа Топека" Бена Лернера;
- "Трюковое зеркало: размышления о самовлюбленности" Джиа Толентино;
- "Упражнение доверия" Сьюзан Чхве;
- "Мы живем в воде: рассказ" Джесса Уолтера.
Ранее "Комментарии" писали, что звезда "Гарри Поттера" прячет
книги по всему Лондону.
Новости партнеров
Новости