Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 31.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Обама выделил лучшие фильмы, сериалы и книги 2019 года

Обама рассказал, что смотрел и читал в 2019 году

сегодня, 16:11
Автор:

• Татьяна Веремеева

Уже традиционно в конце года 44-й президент США Барак Обама назвал лучшие, как он считает, фильмы, сериалы и книги уходящего года. Список фаворитов за 2019 год он опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, в конце 2019 года в топ-список Барака Обамы попали 18 кинолент, среди которых есть три документальных кино, а также три сериала:

- "Американская фабрика";
- "Изумительная благодать";
- "Аполлон-11";
- "Пепел — самый чистый белый";
- "Атлантика";
- "Перелетные птицы;
- "Образование";
- "Диана";
- "Прощание" ;
- "Ford против Ferrari";
- "Ирландец";
- "Просто помиловать";
- "Последний черный в Сан-Франциско";
- "Маленькие женщины";
- "Брачная история";
- "Паразиты";
- "Сувенир";
- "Транзит".

Среди сериалов Обама отметил второй сезон "Дряни", "Невероятное" и - "Хранители".

Кроме того, 44-й президент США опубликовал список книг, которые, по его словам", сделали уходящий год ярче.  В списке есть художественная литература, труды по экономике и истории, также книги для спортивных фанатов, которые он выделил отдельно.

Лучшие книги 2019 года по версии Барака Обамы:

- Эпоха капитализма наблюдения" Шошани Зубофф;
- "Анархия: неуклонный рост стран Вест-Индии" Уильяма Делраймпл;
- "Разъяренные часы: убийство, мошенничество и последняя попытка" Кейси Цеп;
- "Девушка, женщина, другое" Бернардины Эваристо;
- "Сердцебиение Вундед-Ни: родная Америка от 1890 года до настоящего" Дэвида Треера;
- "Как ничего не делать: сопротивление экономике" Дженни Оделл;
- "Архив потерянных детей" Валерии Луиселли;
- "Лот: истории" Брайана Вашингтона;
- "Нормальные люди" Салли Руни;
- "Сын начальника сирот" Адама Джонсона;
- "Желтый дом" Сары Брум;
- "Не говорите ничего: подлинная история убийства и памяти в Северной Ирландии" Патрика Кифа;
- "Одиночка" Альберта Вудфокса;
- "Школа Топека" Бена Лернера;
- "Трюковое зеркало: размышления о самовлюбленности" Джиа Толентино;
- "Упражнение доверия" Сьюзан Чхве;
- "Мы живем в воде: рассказ" Джесса Уолтера.

Ранее "Комментарии" писали, что звезда "Гарри Поттера" прячет книги по всему Лондону.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bykvu.com/ru/bukvy/obama-nazval-luchshie-knigi-serialy-i-filmy-2019-goda/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...