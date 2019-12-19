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Звезда «Гарри Поттера» прячет книги по всему Лондону

Актриса призвала делиться книгами друг с другом

сегодня, 13:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

29-летняя британская актриса и фотомодель Эмма Уотсон, получившая всемирную известность благодаря роли Гермионы в "Гарри Потере", решила порадовать жителей Лондона литературными шедеврами. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала несколько снимков, на которых прячет книги.

Известно, что в конце января следующего года на большие экраны выходит фильм "Маленькие женщины", рассказывающий о четырех сестрах, живущих в Англии во времена Гражданской войны в США. Одну из главных ролей в этой киноленте сыграла Эмма Уотсон. Фильм снят по мотивам одноименного романа Л. Олкотт 1868 года. Именно эти литературные шедевры актриса решила оставить возле главных достопримечательностей Лондона, которые посвящены великим женщинам.

Такую акцию актриса устроила вместе с организацией "Книжные феи", которая призывает людей делиться книгами друг с другом и прячет литературные произведения во многих городах. 

Эмма Уотсон оставила романы у памятника британской разведчице Нур Инайят Хан, а также три тома положила около статуи писательницы Агаты Кристи. Кроме того, актриса спрятала несколько книг у статуи Эми Уайнхаус и у мемориала в память о борцах за то, чтобы женщины получили право голоса. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Эмма Уотсон стала героиней новой обложки британского журнала Vogue.

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