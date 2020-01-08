Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, который сейчас активно занимается съемками второй части приключенческого фэнтези-фильма "Аватар", показал локации, которые будут задействованы в новом фильме. Фотографии были опубликованы на Facebook-страничке киноленты.

Известно, что действия картины будут происходить на планете Пандора, которую населяет народ На’ви. На новых локациях видно морской риф и его обитателей, потому что многие события в картине будут происходить под водой. Сюжет фильма расскажет, что произошло с главными героями – землянином Джейком Салли, который остался в теле своего аватара, и его возлюбленной Нейтири. Во второй части у пары появятся наследники, а также в истории будет задействовано много новых персонажей.

Напомним, что премьера "Аватара 2" должна была состояться в 2020 году, но режиссер перенес выход фильма еще на год. Параллельно со съемками второй части идет работа над сценарием еще 3-х частей, которые будут выходить с периодичностью в два года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети появилось фото со съемочной площадки фильма "Аватар 2".