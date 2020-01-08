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НОВОСТИ Все новости

Гвинет Пэлтроу запускает свой сериал на Netflix

Новый сериал несет образовательный характер

сегодня, 15:30
Автор:

• Ростопира Наталья

Совсем скоро популярный стриминговый сервис Netflix порадует своих зрителей очередной интересной премьерой. Речь о новом лайфстайл-шоу "The Goop Lab", продюсером и ведущей которого выступила 47-летняя американская музыкантша и актриса Гвинет Пэлтроу.

Новый образовательный сериал расскажет о компании Goop, которую Гвинет основала в 2008 году. Она занимается производством косметики, продуктов питания и других товаров для здорового образа жизни, но зрителям создатели обещают затронуть и более острые темы. Например, альтернативную медицину, услуги медиумов и целителей.

"The Goop Lab исследует вопросы, которые касаются каждого из нас. И в процессе работы над этим проектом мы постарались рассказать, как взять от жизни все", — отметила Гвинет Пэлтроу.

Известно, что шоу будет состоять из 6 эпизодов, которые станут доступны 24 января.


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Источник: https://youtu.be/MunlAm7IGsE
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