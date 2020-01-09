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Назван самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Мультфильм собрал в прокате 1,3 млрд долларов

сегодня, 02:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Новый мультфильм от Disney за время проката побил мировой рекорд. Премьера "Холодного сердца 2" прошла с ошеломляющим успехом, принеся своим создателям более 1 млрд долларов. Об этом сообщает сайт Box Office Mojo, который отслеживает кассовые сборы кинолент. 

Вторая часть "Холодного сердца", которая рассказывает о новых приключениях двух сестер и их верных друзей побила несколько рекордов по просмотрам. В Украине мультфильм стартовал 21 ноября и стал одним из самых популярных. Мультфильм вошел в тройку лидеров в категории "Самые успешные кинопроекты 2019 года" и стал шестым проектом Disney, который принес за прошлый год более 1 млрд долларов в прокате.

Известно, что ранее лидером по кассовым сборам среди мультфильмов была "Суперсемейка 2", а второе место занимала первая часть "Холодного сердца". 

Напомним, что вторая часть "Холодного сердца" больше всего средств собрала в США, Китае и Японии. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на студию Disney подали в суд. Причиной иска стало использование в мультфильме "Холодное сердце 2" лозунга, принадлежащего организации против рака.

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Источник: https://www.boxofficemojo.com/article/ed3379561476/?ref_=bo_hm_hp
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