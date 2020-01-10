Украинский фильм победил на фестивале хорроров в Лос-Анджелесе

Триллер "Посторонний", который создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, получил еще одну престижную международную награду. Об этом сообщается на сайте Госкино в Facebook.

На этот раз кинолента победила в номинации "Самый оригинальный сценарий" на фестивале ужасов, который прошел в Лос-Анджелесе. И это уже второй приз, который фильм получил в этой категории. Первая награда была завоевана на фестивале в Колумбии, а всего у режиссера "Постороннего" Дмитрия Томашпольского уже восемь международных наград.

Известно, что фильм отличился профессиональной работой на многих фестивалях, а его премьера состоялась на мероприятии в Южной Кореи в 2019 году. Украинцы же смогут увидеть киноленту "Посторонний" в этом году.

Напомним, что сюжет эзотерического детектива рассказывает о двух мистических случаях, при которых исчезли люди, а профессиональному сыщику придется докопаться до правды и выяснить, как эти случаи связаны и кто за этим стоит.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинская лента "Посторонний" получила пять наград на фестивале в Канаде.