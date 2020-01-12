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Вышел трейлер нового сезона сериала «Фарго»

Премьера нового сезона запланирована на апрель

сегодня, 09:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

В сети появился трейлер четвертого сезона криминальной драмы "Фарго". Видео опубликовано на YouTube-канале TV Promos и собрало уже более 130 тысяч просмотров. 

Известно, что сюжет новой киноленты перенесет зрителей в 1950-е годы и расскажет историю двух мафиозных группировок, которые контролировали Миссури. Для того, чтобы закрепить между собой мирное соглашение и курировать поставки наркотиков и контрабанды, главы синдикатов решили обменяться своими старшими сыновьями. Но внезапно умирает один из главарей и все планы рушатся.

Выход нового сезона запланирован на апрель текущего года. Главные роли в нем сыграют: Крис Рок ("Неделя до..."), Джек Хьюстон ("Бен-Гур"), Джейсон Шварцман ("Винная страна").

Напомним, что проект "Фарго" был запущен по мотивам одноименного фильма братьев Коэн 1996 года, которые выступили исполнительными продюсерами сериала. Каждый сезон состоит из 10 эпизодов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что по мотивам южнокорейского фильма "Паразиты" (2019 года) планируют снять мини-сериал.


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