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О детстве Дуэйна «Скалы» Джонсона снимут сериал

О дате выхода сериала не сообщается

сегодня, 16:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Юность и детство американского актера, звезды фильмов "Форсаж" и "Джуманджи" Дуэйна Джонсона станут основой нового сериала. Об этом сообщает издание Variety.

Телеканал NBC планирует снять несколько эпизодов комедийного сериала, который будет называться "Молодой Скала". В шоу будет рассказываться о детских и юных годах знаменитости, а также о периоде его становления мировой звездой.

Над проектом будет работать американская сценаристка Нахнатчка Кхан, в сериале снимется сам "Скала" Джонсон, а вот кто еще примет участие в съемках пока не сообщается. О дате выхода "Молодого Скалы" также ничего неизвестно.

К слову, что для Дуэйна Джонсона работа в сериале не будет в новинку, ведь актер играет главную роль в американском телесериале "Игроки", премьера которого стартовала в 2015 году. 

Напомним, Дуэйн "Скала" Джонсон объяснил, почему 12 лет откладывал свадьбу со своей возлюбленной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети появился трейлер нового приключенческого фильма с Дуэйном "Скалой" Джонсоном.


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Источник: https://variety.com/2020/tv/news/dwayne-johnson-nbc-comedy-series-1203463945/
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