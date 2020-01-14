О детстве Дуэйна «Скалы» Джонсона снимут сериал

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Юность и детство американского актера, звезды фильмов "Форсаж" и "Джуманджи" Дуэйна Джонсона станут основой нового сериала. Об этом сообщает издание Variety.
Телеканал NBC планирует снять несколько эпизодов комедийного сериала, который будет называться "Молодой Скала". В шоу будет рассказываться о детских и юных годах знаменитости, а также о периоде его становления мировой звездой.
Над проектом будет работать американская сценаристка Нахнатчка Кхан, в сериале снимется сам "Скала" Джонсон, а вот кто еще примет участие в съемках пока не сообщается. О дате выхода "Молодого Скалы" также ничего неизвестно.
К слову, что для Дуэйна Джонсона работа в сериале не будет в новинку, ведь актер играет главную роль в американском телесериале "Игроки", премьера которого стартовала в 2015 году.
Напомним, Дуэйн "Скала" Джонсон объяснил, почему 12 лет откладывал свадьбу со своей возлюбленной.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети появился трейлер нового приключенческого фильма с Дуэйном "Скалой" Джонсоном.
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