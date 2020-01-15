Вышел новый трейлер блокбастера «Черная вдова»

Вышел новый трейлер американского супергеройского фильма "Черная вдова", главную роль в котором сыграла Скарлетт Йоханссон. Видео опубликовано на Youtube-канале компании Marvel и собрало уже более 2 млн просмотров.

В новом трейлере зрителям показали нового противника Черной вдовы – Таскмастера, который обладает сверхчеловеческими способностями. Справиться с ним главной героине помогут ее "сестры".

Согласно сюжету, Наташа Романофф возвращается на Родину, чтобы разобраться со своим прошлым и с людьми, стараниями которых она стала Черной вдовой – шпионом-убийцей.

В киноленте также сыграли актеры: Флоренс Пью ("Пассажир"), Рэйчел Вайс ("Мумия"), Дэвид Харбор ("Отряд самоубийц") и другие.

К слову, премьера нового экшена состоится в апреле текущего года.

Напомним, на днях в сети появился новый трейлер супергеройского фильма "Бладшот", где главную роль исполнил актер Вин Дизель.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вышел трейлер новой части научно-фантастического фильма "Чудо-женщина 1984".

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