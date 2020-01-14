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Вышел новый трейлер фильма «Бладшот» с Вин Дизелем

Премьера фильма запланирована на март 2020 года

сегодня, 16:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

В сети появился новый дублированный трейлер супергеройского фильма "Бладшот", главную роль в котором сыграл Вин Дизель. Видео опубликовано на YouTube-канале B&H Film Distribution Company и собрало почти 2 тысячи просмотров.

В центре сюжета морпех Рэй Гаррисон, которого убивают вместе с женой. Но группа ученых возвращает его к жизни и превращает в биотехническую машину для убийств по прозвищу "Бладшот". Вместе с другими суперсолдатами он выполняет различные миссии и ничего не помнит о прошлой жизни. Но все меняется, когда он вспоминает своего убийцу.

Известно, что в фильме также снялись: Сэм Хьюэн ("Шпион, который меня кинул"), Гай Пирс ("Чужой: Завет"), Эйса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс и Шоу"), Талула Райли ("Мир Дикого запада") и другие. 

К слову, премьера нового экшена запланирована на март 2020 года. 

Напомним, в сети появился трейлер нового криминального сериала "Фарго", который выйдет на экраны в апреле текущего года. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на YouTube вышел трейлер американского фильма ужасов "Гензель и Гретель".


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