Вышел новый трейлер фильма «Бладшот» с Вин Дизелем

В сети появился новый дублированный трейлер супергеройского фильма "Бладшот", главную роль в котором сыграл Вин Дизель. Видео опубликовано на YouTube-канале B&H Film Distribution Company и собрало почти 2 тысячи просмотров.

В центре сюжета морпех Рэй Гаррисон, которого убивают вместе с женой. Но группа ученых возвращает его к жизни и превращает в биотехническую машину для убийств по прозвищу "Бладшот". Вместе с другими суперсолдатами он выполняет различные миссии и ничего не помнит о прошлой жизни. Но все меняется, когда он вспоминает своего убийцу.

Известно, что в фильме также снялись: Сэм Хьюэн ("Шпион, который меня кинул"), Гай Пирс ("Чужой: Завет"), Эйса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс и Шоу"), Талула Райли ("Мир Дикого запада") и другие.

К слову, премьера нового экшена запланирована на март 2020 года.

Напомним, в сети появился трейлер нового криминального сериала "Фарго", который выйдет на экраны в апреле текущего года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на YouTube вышел трейлер американского фильма ужасов "Гензель и Гретель".

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