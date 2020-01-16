По мотивам фильма «Аквамен» снимут мини-сериал

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Известная киностудия Warner Bros. планирует создать мини-сериал, в основу которого ляжет история фэнтези-фильма "Аквамен". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Участие в продолжении киноленты возьмет и австралийский режиссер Джеймс Ван, который работал над оригинальной картиной. Анимационный мини-сериал уже получил название – "Аквамен: Король Атлантиды". Проект будет состоять из нескольких эпизодов, в которых будет показана жизнь Артура и его правление в подводном царстве. Его брат, с которым зрители знакомы с оригинальной ленты, захочет захватить трон и главному герою придется просить помощи у своих соратников.
Известно, что анимационный мини-сериал будет показан на американской стриминговой платформе HBO Max.
Напомним, что премьера оригинального фильма "Аквамен" состоялась в 2018 году и была весьма успешной. В мировом прокате кинолента собрала более 1,1 млрд долларов при бюджете в 160 млн.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что телеканал НВО хочет снять мини-сериал по фильму "Паразиты".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости