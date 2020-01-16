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По мотивам фильма «Аквамен» снимут мини-сериал

Премьера «Аквамена» состоялась в 2018 году

сегодня, 17:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Известная киностудия Warner Bros. планирует создать мини-сериал, в основу которого ляжет история фэнтези-фильма "Аквамен". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Участие в продолжении киноленты возьмет и австралийский режиссер Джеймс Ван, который работал над оригинальной картиной. Анимационный мини-сериал уже получил название – "Аквамен: Король Атлантиды". Проект будет состоять из нескольких эпизодов, в которых будет показана жизнь Артура и его правление в подводном царстве. Его брат, с которым зрители знакомы с оригинальной ленты, захочет захватить трон и главному герою придется просить помощи у своих соратников. 

Известно, что анимационный мини-сериал будет показан на американской стриминговой платформе HBO Max. 

Напомним, что премьера оригинального фильма "Аквамен" состоялась в 2018 году и была весьма успешной. В мировом прокате кинолента собрала более 1,1 млрд долларов при бюджете в 160 млн.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что телеканал НВО хочет снять мини-сериал по фильму "Паразиты".


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/james-wan-produce-aquaman-animated-miniseries-hbo-max-1269930
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