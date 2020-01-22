Названы лучшие фильмы XXI века по версии Empire

Популярный британский журнал Empire решил составить собственный список лучших кинофильмов, которые были сняты в XXI веке.

Безумный Макс: Дорога ярости

В 2015 году на большие экраны вышел пост-апокалиптический боевик "Безумный Макс: Дорога ярости", который собрал в мировом прокате более 370 млн долларов. Фильм получил крайне положительные отзывы у кинокритиков, некоторые из них даже назвали его лучшим фильмом 2015 года. Кинолента закономерно получила множество наград, включая шесть премий "Оскар".





Властелин колец: Братство кольца

На втором месте оказался первый фильм кинотрилогии "Властелин колец", который зрители увидели в 2001 году. Кассовые сборы кинокартины составили более 870 млн долларов, а сам фильм был отмечен престижными наградами, в том числе "Оскар" и BAFTA.

"Темный рыцарь"

Вторая часть новой трилогии о Бэтмене под названием "Темный рыцарь" (2008 года) имела огромный кассовый успех, собрав более 1 миллиарда долларов, и получил восторженные отзывы, как кинокритиков, так и простых зрителей.

"Начало"

Научно-фантастический триллер в главной роли с Леонардо Ди Каприо вышел на экраны в 2010 году и впечатлил своим сюжетом и игрой актеров. При бюджете в 160 млн кинолента собрала в прокате более 800 млн долларов. По состоянию на декабрь 2019 года этот триллер входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDb.

"Лунный свет"



Этот драматический фильм зрители увидели в 2016 году. Кинолента, рассказывающая о жизни афроамериканца Шайрона из Майами, получила множество международных наград и положительных отзывов от кинокритиков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что названы лучшие фильмы 2019 года по версии BBC.

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