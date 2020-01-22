Фильму «Доктор Дулиттл» грозят убытки в 100 миллионов долларов

Несколько дней назад в Украине стартовала приключенческая фэнтези-комедия "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", где главную роль исполнил Роберт Дауни-младший. Но американские эксперты прогнозируют фильму миллионные убытки. Об этом сообщает издание Thewrap.

Киностудия Universal может потерять 100 млн долларов и даже больше из-за провального старта "Доктора Дулиттла". Но создатели фильма все еще сохраняют надежду, ведь кинолента вышла еще не на всех рынках. Однако фильм поддался большой критике и шансы вывести студию "на плюс" совсем не большие.

Известно, что бюджет киноленты составил 175 млн долларов, также на главную роль в фильме пригласили звезду "Мстителей" и "Железного человека" Роберта Дауни-младшего, который давно закрепил за собой статус профессионального актера. Но даже такой хороший ход может не спасти фильм от провала.

Напомним, какие фильмы 2019 года кинокритики назвали самыми провальными.

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