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Фильму «Доктор Дулиттл» грозят убытки в 100 миллионов долларов

Бюджет фильма составил 175 млн долларов

22 января 2020, 17:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Несколько дней назад в Украине стартовала приключенческая фэнтези-комедия "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", где главную роль исполнил Роберт Дауни-младший. Но американские эксперты прогнозируют фильму миллионные убытки. Об этом сообщает издание Thewrap.

Киностудия Universal может потерять 100 млн долларов и даже больше из-за провального старта "Доктора Дулиттла". Но создатели фильма все еще сохраняют надежду, ведь кинолента вышла еще не на всех рынках. Однако фильм поддался большой критике и шансы вывести студию "на плюс" совсем не большие. 

Известно, что бюджет киноленты составил 175 млн долларов, также на главную роль в фильме пригласили звезду "Мстителей" и "Железного человека" Роберта Дауни-младшего, который давно закрепил за собой статус профессионального актера. Но даже такой хороший ход может не спасти фильм от провала.

Напомним, какие фильмы 2019 года кинокритики назвали самыми провальными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие фильмы были признаны самыми ожидаемыми в 2020 году. 


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Источник: https://www.thewrap.com/robert-downey-jrs-dolittle-could-lose-100-million-at-box-office/
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