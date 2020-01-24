ТОП-5 лучших фильмов, основанных на реальных событиях

Каждый день мировой кинематограф пополняется огромным количеством новых фильмов. Но картины, основанные на реальных событиях, особенно подогревают интерес зрителей и на долго остаются в памяти. Представляем вам подборку лучших фильмах, сюжет которых не был придуман режиссером.

1+1

В 2011 году зрители увидели французскую трагикомедию под названием "1+1". Сюжет фильма рассказывает о жизни богатого аристократа Филиппа, который в результате несчастного случая оказывается в инвалидном кресле. Он ищет себе надежного помощника и берет на работу чернокожего парня Дрисса – бывшего преступника. Между героями зарождается настоящая мужская дружба, которая кардинально меняет жизнь обоих.

В погоне за счастьем

Это биографическая драма, которая заставляет каждого верить в себя и свои силы. Лента рассказывает о человеке, который прошел нелегкий путь от бедного торгового представителя до успешного брокера.

Белый плен

Художественный фильм 2005 года, в основе которого реальные события. Действие фильма происходит на бескрайних просторах Антарктики в 1993 году. Научная экспедиция направляется на поиски упавшего метеорита, но погодные условия заставляют людей вернуться назад. На произвол судьбы остаются восемь собак, которые полгода будут бороться за жизнь и ждать, пока за ними вернутся.





Невозможное

Фильм основан на реальной истории бывшего доктора из Испании, которая в декабре 2004 года отдыхала в Таиланде с мужем и тремя сыновьями. Все пятеро пережили цунами, унесшее жизни более 200 тысяч человек.

Волк с Уолл-стрит

В основе фильма лежат одноименные мемуары Джордана Белфорта, бывшего нью-йоркского брокера. В конце 80-х он основал одну из крупнейших брокерских контор. Джордан купался в деньгах, славе, развлечениях и наркотическом угаре, ловко проворачивая махинации. В этом безудержном веселье прошли 10 лет, а потом Белфорта осудили за отмывание денег и другие финансовые преступления.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие фильмы XXI века по версии Empire признаны самыми лучшими.

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