Американская комедия под названием "Дрянные девчонки", снятая режиссёром Марком Уотерсом, имеет статус культового. Известно, что в фильме снимались: Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс, Амандой Сейфрид, а также Лэйси Чеберт. Однако мало кто знает, что также существует мюзикл с одноименным названием, который автор сценария Тина Фей совместно с американской кинокомпанией Paramount Picture в скором времени экранизирует. Об этом передает издание EW.

"Моему счастью нет предела, ведь "Дрянные девчонки" возвращаются на большой экран. Я невероятно благодарна за то, как фильм и мюзикл оценила аудитория. Я провела 16 лет вместе с этими персонажами, я их обожаю", — поделилась Фей.

Со слов создателей, сюжет нового фильма почти ни чем не отличается от версии 2004 года: 16-летняя Кэйди Хирон попадает в государственную школу. Здесь ей приходится столкнуться с тремя популярными ученицами — Реджиной Джордж, Карен Смит и Гретхен Виннерс. Однако будут ли сниматься в новых "Дрянных девчонках" Линдси Лохан и Рэйчел Макадамс остается загадкой.

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