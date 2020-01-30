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Опубликован первый трейлер нового «Форсажа» с Вин Дизелем

Премьера нового "Форсажа" состоится в мае 2020 года

сегодня, 15:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый тизер-трейлер к новой части приключенческого боевика "Форсаж". Видео появилось на YouTube-канале ONE Media и собрало уже более 800 тысяч просмотров. 

Сюжет киноленты держится в секрете, но в коротком ролике зрители могут увидеть, как Доминик (Вин Дизель) проводит время со своим сыном и рассуждает о том, как изменилась его жизнь, когда он стал отцом. А Летти (Мишель Родригес) вручает их сыну кулон, который защитит его от "того, что грядет".

Известно, что премьера девятой части "Форсажа" состоится в мае 2020 года. Режиссером киноленты стал Джастин Лин, который снял четыре предыдущие части фильма. 


Напомним, что первый "Форсаж" вышел на экраны в 2001 году и произвел фурор, при бюджете в 38 млн фильм собрал в прокате более 200 млн долларов. Позже создатели решили повторить успех и не собираются останавливаться на девятой части.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вышел трейлер нового боевика, где главную роль сыграл актер Вин Дизель. 


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