Выживут только любовники: Marc Jacobs выпустили капсульную коллекцию ко Дню святого Валентина

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До Дня всех влюбленных осталось всего ничего, и в честь этого 56-летний американский модельер Марк Джейкобс выпустил оригинальную линейку одежды. Известно, что в создании новой коллекции футболок участвовали друзья дизайнера. Так, каждая из трех влюбленных парочек продемонстрировала модное изделие со своеобразным принтом.
Одну из футболок разработал британский музыкант Ян Исайя и Хорхе Гиту Райт. На их футболке белого цвета размещена надпись Young, Gifted and Snatched.
Идея футболки, которую украшает надпись Motherfucker, принадлежит дизайнеру Эрин Маги и Николь Альбино.
А вот, дизайн 3-й футболки принадлежит сооснователю бренда Wildflowercases Девону Ли Карлсону и его нынешней возлюбленной Джесси Рутерфорду, они добавили на футболку надпись Forever и изображение наручников.
Известно, что модные новинки, стоимостью в 65 долларов, Marc Jacobs можно приобрести на официальном сайте бренда.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что H&M и модель Хелена Кристенсен выпустили совместную коллекцию.
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