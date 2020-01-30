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Выживут только любовники: Marc Jacobs выпустили капсульную коллекцию ко Дню святого Валентина

В создании новой коллекции футболок участвовали друзья Марка Джейкобса

сегодня, 21:19
Автор:

• Ростопира Наталья

До Дня всех влюбленных осталось всего ничего, и в честь этого 56-летний американский модельер Марк Джейкобс выпустил оригинальную линейку одежды. Известно, что в создании новой коллекции футболок участвовали друзья дизайнера. Так, каждая из трех влюбленных парочек продемонстрировала модное изделие со своеобразным принтом.

Одну из футболок разработал британский музыкант Ян Исайя и Хорхе Гиту Райт. На их футболке белого цвета размещена надпись Young, Gifted and Snatched.

Идея футболки, которую украшает надпись Motherfucker, принадлежит дизайнеру Эрин Маги и Николь Альбино. 

А вот, дизайн 3-й футболки принадлежит сооснователю бренда Wildflowercases Девону Ли Карлсону и его нынешней возлюбленной Джесси Рутерфорду, они добавили на футболку надпись Forever и изображение наручников.

Известно, что модные новинки, стоимостью в 65 долларов, Marc Jacobs можно приобрести на официальном сайте бренда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что H&M и модель Хелена Кристенсен выпустили совместную коллекцию.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B76IB9HD5Q4/?utm_source=ig_embed
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