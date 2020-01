Начались съемки фильма о похищении «Моны Лизы»

Двукратная обладательница "Оскара" Джоди Фостер планирует снять фильм о похищении из Лувра картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Основой для сюжета ленты, название которой пока неизвестно, стала книга Сеймура Рейта "День, когда они украли Мону Лизу" ( "The Day They Stole the Mona Lisa"). Финансирование фильма в полном объеме обеспечит студия Los Angeles Media Fund (LAMF).



Фильм будет основан на реальных событиях 1911 года, когда трое разнорабочих вынесли полотно из Лувра. Сценаристом фильма может стать Уильям Уиллер. Дата выхода картины на данный момент неизвестна. Отмечается, что это будет картина с сюжетом в духе фильмов "Афера" и "Афера Томаса Крауна".



Напомним, что кража картины произошла в 1911 году, и именно это сделало "Мону Лизу" такой знаменитой. Причины кражи неизвестные до сих пор: вероятно, Перуджа хотел возвратить полотно на историческую родину, считая, что французы завладели им незаконно.



