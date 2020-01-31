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Опубликован финальный трейлер хоррора «Остров фантазий»

Премьера фильма состоится уже в феврале этого года

31 января 2020, 17:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Кинокомпания Sony Pictures представила финальный трейлер детективного фэнтези-фильма "Остров фантазий". Видео появилось на YouTube-канале студии и собрало уже более 90 тысяч просмотров.

Известно, что в украинский прокат кинокартина выйдет совсем скоро – 13 февраля. В центре сюжета находятся несколько героев, которые приезжают в райский уголок, где созданы все условия для комфортного отдыха. Изюминкой курорта является то, что его загадочный владелец осуществляет самые смелые и тайные мечты его постояльцев. Но фантазии героев обернутся для них настоящим кошмаром и им придется разгадать секрет острова. 

Известно, что в фильме снялись: Люси Хейл, Майкл Пенья, Мэгги Кью и другие, а режиссировал работу Джефф Уодлоу, известный по кинолентах "Перл-Харбор", "Пипец 2" и "Бладшот". 

Напомним, что в сети появился трейлер нового боевика от режиссера Гая Ричи под названием "Джентльмены". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети опубликовали первый украинский трейлер нового боевика "Авангард", где главную роль сыграл Джеки Чан.


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