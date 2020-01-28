Появился украинский трейлер нового боевика с Джеки Чаном

В сети опубликовали украинский трейлер нового экшена "Авангард", где главную роль сыграл 65-летний актер Джеки Чан. Видео появилось на YouTube-канале "Kinomania Film Distribution" и продолжает набирать просмотры.

Известно, что работал над кинолентой гонконгский режиссер Стэнли Тун, известный по фильмам "Доспехи бога", "Разборка в Бронксе", "Первый удар", в которых участвовал и Джеки Чан. Украинские зрители смогут увидеть боевик в кинотеатрах уже 23 апреля 2020 года.

Согласно сюжету, международная служба безопасности "Авангард", обладающая лучшими профессионалами и новейшей техникой, берется за спасение китайского бизнесмена и его дочери, которые находятся в заложниках у группы опасных наемников.





Напомним, что во время съемок фильма "Авангард" Джеки Чан оказался в ловушке под водой и чуть не утонул, но коллеги актера оперативно среагировали и поспешили ему на помощь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети появился трейлер экшен-комедии "Безумный Майлз" с Дэниэлом Рэдклиффом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!