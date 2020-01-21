Вышел украинский трейлер экшен-комедии с Дэниэлом Рэдклиффом

В сети опубликовали украинский трейлер фильма "Безумный майлз" (Пушки Акимбо), где главную роль исполнил британский актер Дэниэл Рэдклифф. Видео появилось на YouTube-канале

UFD Independent Films два часа назад.

В центре сюжета оказывается простой разработчик видеоигр, которого зовут Майлз. Его обыденная жизнь резко меняется, когда он становится участником настоящего смертельного шоу Skizm, которое стримят в сети. Главному герою нужно выжить и спасти свою девушку от похитителей, только есть одно ограничение – руки Майлза прикреплены к пистолетам.

Известно, что премьера фантастического экшена с элементами комедии состоится уже в феврале 2020 года. В фильме также снялись: Самара Уивинг ("Я иду искать"), Наташа Лю Бордиццо ("Величайший шоумен"), Нед Деннехи ("Без компромиссов").

Напомним, недавно в сети вышел второй трейлер фэнтези-боевика с Вин Дизелем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что опубликован трейлер супергеройского фильма Marvel "Черная вдова", где главную роль сыграла Скарлетт Йоханссон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!