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Вышел украинский трейлер экшен-комедии с Дэниэлом Рэдклиффом

Премьера фильма состоится в конце следующего месяца

21 января 2020, 15:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

В сети опубликовали украинский трейлер фильма "Безумный майлз" (Пушки Акимбо), где главную роль исполнил британский актер Дэниэл Рэдклифф. Видео появилось на YouTube-канале 

UFD Independent Films два часа назад.

В центре сюжета оказывается простой разработчик видеоигр, которого зовут Майлз. Его обыденная жизнь резко меняется, когда он становится участником настоящего смертельного шоу Skizm, которое стримят в сети. Главному герою нужно выжить и спасти свою девушку от похитителей, только есть одно ограничение – руки Майлза прикреплены к пистолетам.

Известно, что премьера фантастического экшена с элементами комедии состоится уже в феврале 2020 года. В фильме также снялись: Самара Уивинг ("Я иду искать"), Наташа Лю Бордиццо ("Величайший шоумен"), Нед Деннехи ("Без компромиссов").

Напомним, недавно в сети вышел второй трейлер фэнтези-боевика с Вин Дизелем. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что опубликован трейлер супергеройского фильма Marvel "Черная вдова", где главную роль сыграла Скарлетт Йоханссон.


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