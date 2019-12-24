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Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика

Актер во время съемок фильма застрял под водой

сегодня, 15:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

65-летний гонконгский актер Джеки Чан, известный своим акробатическим боевым стилем, попал в неприятную ситуацию на съемках нового фильма. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Известно, что Джеки Чан снялся в новом проекте под названием "Авангард", премьера которого состоится уже в следующем году. Во время сцены с перестрелкой на море, актер оказался в ловушке. Он застрял под камнем и мог легко утонуть, если бы съемочная группа вовремя не среагировала и не поспешила на помощь.

Звезда "Доспехов Бога" признался, что очень сильно испугался и почувствовал дрожь по телу, но сохранял спокойствие. 

Инсайдер сообщает, что такие непредвиденные обстоятельства напугали не только актера, но и режиссера боевика. Он так переживал за знаменитость, что прослезился, когда Джеки Чана вытащили из воды целого и невредимого.

Напомним, что это не первый несчастный случай, который случился с актером во время работы. На съемках фильма "Доспехи Бога" Джеки Чан неудачно выполнил трюк и упал на землю, в следствии чего получил серьезную травму головы. Ему сделали операцию и вставили пластину. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие популярные актеры едва не погибли на съемках фильмов.

Источник: https://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/jackie-chan-almost-drowned-filming-new-film-vanguard
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