Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика

65-летний гонконгский актер Джеки Чан, известный своим акробатическим боевым стилем, попал в неприятную ситуацию на съемках нового фильма. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Известно, что Джеки Чан снялся в новом проекте под названием "Авангард", премьера которого состоится уже в следующем году. Во время сцены с перестрелкой на море, актер оказался в ловушке. Он застрял под камнем и мог легко утонуть, если бы съемочная группа вовремя не среагировала и не поспешила на помощь.

Звезда "Доспехов Бога" признался, что очень сильно испугался и почувствовал дрожь по телу, но сохранял спокойствие.

Инсайдер сообщает, что такие непредвиденные обстоятельства напугали не только актера, но и режиссера боевика. Он так переживал за знаменитость, что прослезился, когда Джеки Чана вытащили из воды целого и невредимого.

Напомним, что это не первый несчастный случай, который случился с актером во время работы. На съемках фильма "Доспехи Бога" Джеки Чан неудачно выполнил трюк и упал на землю, в следствии чего получил серьезную травму головы. Ему сделали операцию и вставили пластину.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие популярные актеры едва не погибли на съемках фильмов.

