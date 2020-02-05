ТОП-5 малобюджетных фильмов, которые сорвали кинопрокат

Чтобы фильм получился качественным и увлекательным не обязательно обладать огромным капиталом, ведь хорошая касса зависит от многих факторов. Представляем вам подборку малобюджетных фильмов, которые стали весьма популярны в прокате и получили хорошие отзывы от кинокритиков.

1+1

В 2011 году на экраны вышла французская трагикомедия "1+1", основанная на реальных событиях, бюджет которой составил 11,5 млн долларов. История об миллионере на инвалидном кресле и его помощнике - чернокожем бывшем преступнике, пришлась по вкусу многим зрителям. В мировом прокате кинолента собрала более 426 млн долларов и была признана лучшим фильмов Франции за 2011 год.

Ла-Ла-Ленд

Музыкально-романтическая комедия 2016 года "Ла-Ла-Ленд" получила шесть статуэток "Оскар", и семь премий "Золотой глобус". Прибыль кинокартины, при бюджете в 30 млн, составила более 446 млн долларов.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

И зрители, и кинокритики высоко оценили драматический фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", на который создатели потратили всего 12 млн долларов. История противостояния матери-одиночки и местной полиции, не имеющей улик по убийству ее дочери, не может не зацепить "за живое". Фильм получил множество престижных наград, а в мировом прокате собрал более 159 млн долларов.

Паразиты

Комедийно-драматический фильм о семействе бездельников, которое грезит о лучшей жизни и пытается выжить за счет обмана, стал самым обсуждаемым в 2019 году. "Паразиты" уже получили несколько кинонаград и номинацию на "Оскар" в шести категориях. При бюджете в 11,5 млн фильм собрал больше 130 млн долларов и его планируют запустить в повторный прокат.

Джокер

Сложно не упомянуть о самом скандальном фильме прошлого года - "Джокере", который побил множество мировых рекордов в прокате. При скоромном бюджете в 55 млн кинолента собрала более миллиарда долларов и окупилась почти в 19 раз. Кинокритики высоко оценили и сценарий, и безупречную игру актеров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фильмы, основанные на реальных событиях, признаны лучшими.

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