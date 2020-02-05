Маколей Калкин может сыграть в перезапуске «Один дома», - СМИ

В августе 2019 года известная киностудия Disney заявила, что хочет перезапустить культовую комедию "Один дома". Теперь в сети появилась информация, что в новом кинофильме может сыграть Маколей Калкин.

Поговаривают, что 39-летний американский актер вернется к своей прежней роли - Кевина Маккаллистера, только предстанет он в образе главы компании, которая охраняет дома от грабителей. Под надзором его фирмы окажется дом, где проживает с семьей мальчик Макс. Именно он и станет главным героем картины, но вот дальнейшие подробности сюжета держатся в тайне.

Известно лишь, что в перезагрузке сыграет 10-летний Арчи Йейтс, а также актриса Элли Кемпер и комик Роб Делани. Киностудия сообщает, что новый "Один дома" не будет дублировать сюжет оригинальной киноленты, это будет новая и самостоятельная история.

К слову, съемки фильма запланированы на февраль текущего года, но дата премьеры пока неизвестна.

Напомним, что оригинальный фильм "Один дома" вышел в 1990 году и произвел невероятный успех. Этот фильм до сих пор является самой любимой рождественской комедии многих людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Маколей Калкин вместе с игуаной позировал для рекламы носков.



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