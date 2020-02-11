После неудачного старта: фильм «Хищные птицы» переименовали

Супергеройская кинолента "Хищные птицы" вышла в американский прокат в начале февраля, но старт фильма оказался не таким успешным, как предполагали создатели проекта. Чтобы повысить рейтинги, киностудия решила переименовать киноленту. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

За первый уикенд проката фильм "Хищные птицы" собрал около 80 млн долларов, при том, что бюджет картины составил чуть больше - 84,5 млн долларов. Кинокомпания Warner Bros. предполагала, что за неделю проката в США и Канаде, кассовые сборы фильма будут намного выше, чем оказалось.

Для того, чтобы спасти ситуацию, создатели проекта решили переименовать фильм и сделать акцент на главном персонаже фильма - Харли Квинн. Теперь кинолента называется "Харли Квинн: Хищные птицы". Студия считает, что таким образом интерес зрителей повысится, так как злодейка и подружка Джокера всегда пользовалась популярностью.

Напомним, что "Хищные птицы" будут первым проектом в рамках трилогии фильмов, сфокусированных на Харли Квинн. Развитием трилогии должна стать картина "Сирены Готэма", основанная на одноименной команде комиксов DС.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети появился финальный трейлер фильма "Мулан".

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